مجدي عبيد لـ"الخليج 365": "محمود جمعة تخطى مرحلة الخطر وحالته الصحية مستقرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أكد الفنان مجدي عبيد، صديق الفنان محمود جمعة، أن حالته الصحية مستقرة وتتحسن كل يوم للأفضل داخل مستشفى بنها الجامعي.

وقال عبيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " جمعة مازال في العناية المركزة حتى اليوم، ولسه مانعين الزيارة عن أي حد في العناية حتى لا يُنقل لهم أي عدوى، وحفاظا على الأرواح".

وتابع: "الطبيب أخبرنا، بأن محمود جمعة يستجيب للعلاج، وفي حالة صحية جيدة، ووجوده في العناية حتى الآن، للاطمئنان أكثر على صحته، وأكد لنا أنه تخطى الأزمة التي كان من الممكن أن تدخله في غيبوبة تامة".

Advertisements

وأضاف:" الطبيب قال، عدى مرحلة الخطر، ومنتظرين يبقى الوضع أفضل، وهننقله لغرفة عادية ".

وكان الفنان محمود جمعة، قد تعرض مؤخرا لأزمة صحية، ودخل في غيبوبة، لينقل لمستشفى بنها الجامعي.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان محمود جمعة، مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة: ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد، وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي منها "كلبش" و"بحر" و"بركة" و"زلزال" وغيرها.