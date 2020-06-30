نشرت الفنانة حنان رضا صورة خاطئة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات، وظهرت حنان من خلالها بمظهر غير لائق، ولكنها سرعان حذفت الصورة.
ورغم ذلك قامت بعض حسابات السوشيال ميديا بظهور أنيابها وتداولت الصورة، ومن ناحيتها طلبت حنان من محبيها وجمهروها بحذف جميع الصور والإبلاغ عنها.
وصرحت حنان قائلة: الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلا.
وأضافت: أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأنلازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه.. أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم.
يذكر أن الفنانة حنان رضا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان جف الكلام، والأغنية من كلمات مشاري الهضيبي، وألحان محمود أنور، وتوزيع أحمد فؤاد، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحترم أسرتي وبلدي .. حنان رضا تتبرأ من صورة خاطِئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.