نشر النجم أمير كرارة فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وظهر من خلاله النجم يوسف الشريف أثناء لقائه في برنامج مساء دي ام سي، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.
وتحدث النجم يوسف الشريف عن مسلسل الإختيار، مؤكدًا أن مسلسل الإختيار بالنسبة له أكبر من أنه فكرة مسلسل وأتمنى نقدم كل عام قدوة جديدةخاصة أن الشباب يحب يشاهد الأعمال البطولية اللى صاحبها قدوة، مضيفا: تابعت قليلًا من مسلسل البرنس والفتوة وكلها أعمال ممتازة.
ومن ناحيتها وجه أمير كرارة الشكر ليوسف الشريف، قائلًا: اخويا وحبييي النجم يوسف الشريف شكرا لكلامك وحبك اللي من قلبك وربنا يرحم كل شهدائنا اللي ضحو بحياتهم علشان البلد دي تفضل دايما بخير.
كما رد عليه يوسف الشريف
كما علق المخرج بيتر ميمي، على حديث يوسف الشريف قائلًا: القيصر.
يذكر أن مسلسل الإختيار من من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إشادته بالاختيار.. أمير كرارة ليوسف الشريف: أخويا وحبيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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