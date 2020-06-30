إيمان العاصي في أحدث ظهور لها "أريد راحة البال"

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان العاصي، بإطلالة عصرية وهي تلتقط صورة سيلفي مرتدية شميز أسود وعركت شعرها الأشقر منسدلاً، فيما علقت قائلة: "أريد راحة البال".

يشار إلى أن إيمان أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا فإكتشفت إصابتها ليلة عيد الفطر بعدما حللت وظهرت نتيجة التحليل بأنه إيجابي الذي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة.

ومن بعد هذا التحليل التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وحللت مرة آخرى وظهرت نتيجة التحليل بأنها سلبية وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية.

جدير بالإشارة أن آخر أعمال إيمان العاصى، كان مسلسل "بخط الايد" وهو ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى البطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.

