كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد فوزها كأفضل ممثلة في رمضان .. جومانا مراد تكشف عن سعادتها لـ "الخليج 365 الفني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة السورية جومانا مراد، عن سعادتها الشديدة بفوزها في استفتاء "الخليج 365 الفني" عن مسلسل "خيانة عهد"، الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الفني"، إنها لم تتوقع أن تفوز بأفضل ممثلة في رمضان، وأن هذا الشيء أسعدها كثيرًا وخاصة بعد عودتها للجماهير بعد فترة غياب طالت لسنوات.

وأشارت أن ما جذبها للعودة إلى التمثيل بمسلسل "خيانة عهد" وجود الفنانة القديرة يسرا في هذا العمل، قائلة: "يسرا بالنسبة لي أيقونة وكان نفسي اشتغل معاها بالإضافة إلى إنها صاحبتي".