تراند اليوم : اتفرج – آخر 7 كلمات قالتهم سما المصرى

حالة من الصدمة انتابت الفنانة المصرية سما المصري، بعد نطق القاضي بحكم حبسها 3 سنوات بتهمة الفجور والفسق بسبب الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، وردت موجهة حديثها للقاضي: “أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل”.

وقبل النطق بالحكم ظهرت الفنانة المصرية مرتدية “النقاب وكمامة” خلال جلسة المحاكمة

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من جانبه، أكد محامي سما المصري، أشرف ناجي، أنه سيتقدم باستئناف على حكم الحبس 3 سنوات والغرامة 300 ألف جنيها، الصادر ضد موكلته من المحكمة الاقتصادية.

وأضاف أنه سيبدأ إجراءات الاستئناف عقب الاطلاع على حيثيات الحكم في القضية.

وقضت محكمة الجنح الاقتصادية المصرية، أمس السبت، بمعاقبة الراقصة سما المصري، بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات، لإدنتها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع.