تراند اليوم : شاهد.. تصريح صادم من مستشار الرئيس عن رجاء الجداوي

توك شو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه يتابع الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي باستمرار، فى مستشفي أبوخليفة بالإسماعيلية كما يتم متابعة كافة المصريين فى أى موقع.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن ” الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة ” الحدث اليوم” الفضائية، أنه يتم توفير كافة ما تحتاجه الفنانة رجاء الجداوي من أدوية ورعاية ودعم وغيره، موضحا: ” قد تكون الحالة مازالت غير مستقرة ولكن نتمنى لها الشفاء”.

ويذكر أن الفنانة رجاء الجداوي والتي تبلغ من العمر 82 عاما قد دخلت مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا وظهور أعراض الإصابة عليها خلال تصويرها أحد أعمالها الدرامية في شهر رمضان.