تراند اليوم : يسرا ” دولاب حكايات ” – ولدت بسينما وعمها نديم قلب الأسد وقريبتها إسرائيلية

لمع نجم الفنانة المصرية يسرا في سماء السينما والدراما، وازدحم رصيدها بالأدوار الهامة في أكثر من 80 فيلماً بالإضافة إلى الكثير من المسلسلات التلفزيونية.وقد اختيرت يسرا كواحدة من أفضل 100 امرأة عربية.

ويبدو أن ولادة يسرا حملت علامة على مستقبلها، حيث كانت والدتها في السينما تشاهد فيلم لحن الوفاء عندما باغتتها آلام المخاض فتركت السينما واستقلت سيارة تاكسي للذهاب إلى المستشفى لكنها ولدتها ابنتها سيفين (يسرا) قبل الوصول إلى المستشفى.

اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم، وعمها هو ضابط المخابرات المصري محمد نسيم والمعروف في مسلسل رأفت الهجان بنديم قلب الأسد، وهو الذي زرع رجل المخابرات رأفت الهجان في قلب إسرائيل. وقالت أنها لم تكن تعلم بحقيقة عمله في المخابرات.

انفصل والديها في وقت مبكر، عاشت طفولتها المبكرة مع والدتها. ثم انتقلت للعيش مع والدها. لتعاني من قسوته الشديدة جدا، ووصل به الأمر إلى أن صفعها في الستوديو أمام جميع العاملين في أول أفلامها.

تزوجت من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولم يستمر الزواج بينهما طويلا .

بينما ظلت متزوجة 15 عاما من رجل الأعمال خالد صالح سليم ابن صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق وشقيق الفنان هشام سليم. لكنهما ظلا ينفيان الارتباط لسنوات طويلة، ولم تكشف السر إلا بعد وفاة صالح سليم، عندما منعت من دخول صالة كبار الزوار في مطار القاهرة. فأخبرتهم أنها زوجة إبنه.

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ابنة أبن عمها إسرائيلية وأسقط عنها الجنسية المصرية :

والعجيب أن الرواية بالغة الغرابة حول ياسمين ” حفيدة عم يسرا ضابط المخابرات المصري محمد نسيم ” ، انها ابنة هشام محمد نسيم، ونكشف هنا تفاصيل قصتها منذ البداية، فقد بدأ والدها حياته مهندساً ميكانيكياً، وكان يهوى المغامرات، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية 3 مرات لخوضه سباقات الرمال، كما حصل على لقب أسرع عبور للصحراء الغربية في مصر في نوفمبر 2009، وذلك لعبوره من واحة سيوة وحتى واحة باريس في الوادي الجديد.

في منتصف التسعينيات كان هشام يقضي عطلته في قرية سياحية يمتلكها بجنوب سيناء وهناك تعرف على فتاة إسرائيلية تدعى فيرد ليبوفيتش، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، بعد أن أسلمت من أجله، وأنجبت طفلة أطلقا عليها اسم ياسمين، وهو ما تسبب في إصابة الجد ضابط المخابرات السابق بالحزن والقهر والصدمة.

تربت الطفلة في إسرائيل وحصلت على الجنسية الإسرائيلية نسبا لوالدتها، ولذلك قررت السلطات المصرية إسقاط الجنسية عنها فى 2018 حيث لا يجوز الجمع بين الجنسيتين.

ومحمد نسيم الجد كان أحد ضباط حركة “الضباط الأحرار”، وشارك ضمن الصف الثاني لرجال ثورة يوليو 1952، وأصبح فيما بعد أحد مديري العمليات بجهاز المخابرات المصرية، وكان له دور بارز في عمليتي زرع الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال في قلب إسرائيل، كما كان له الدور البارز في عملية الحفار التي هزت إسرائيل عقب حرب يونيو 1967.