تراند اليوم : خالد سليم يوضح كيف حصد 6 ملايين مشاهدة على «تيك توك» ؟

لم تمر ساعات قليلة، حتى تخطى تحد أطلقه المغني المصري خالد سليم، 6 ملايين مشاهدة على تطبيق الفيديوهات «تيك توك»، بهاشتاق خاص بأغنية «اللي فات مات».

وتدور فكرة التحدي حول تصوير المستخدمين أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها عقب رفع منع التجول. إذ شارك العديد من المتداولين حول العالم في التحدي. رغم أن كليب الأغنية طرحه سليم قبلاً خلال عيد الفطر المبارك، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لأحمد عادل ومن إخراج ريشة سركيس.

يذكر أن سليم، كشف في شهر ديسمبر الماضي تفاصيل إصابته بورم حميد، وذلك حين ظهر فاقداً الكثير من وزنه، وقال إنه اكتشف طبيعة مرضه بعد زيارته لأكثر من 10 أطباء، لم يتمكنوا من تشخيص طبيعة مرضه الذي عانى منه طويلاً، وتسبب في إجهاده الشديد.