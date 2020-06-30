تراند اليوم : ايرادات فيلم بنات ثانوي تكتب شهادة وفاة السينمات … حقق 62 جنيه بس

ماتت السينما وشبعت موت.. واصبحنا في زمن نتفليكس وأخواته من شاشات العرض الأونلاين.

حتى بعد قرار عودة السينمات، كان الأوان قد فات … فما ينفقه المشاهد لشراء تذكرة عائلية لأسرته او حتى منفردا لمشاهدة فيلم واحد.. أكثر بكثير من اشتراك لمدة شهر كامل في تطبيقات المشاهدة اونلاين لالاف الافلام والاعمال الدرامية.

بل وتتفوق أنها توفر عليك عناء مغادرة المنزل، وتبقيك في أمان تام.

على صناع السينما ان يفكروا في انتاج افلاما فقط للعرض على الشاشات الأونلاين …

او ينتظروا معجزة تطور جديدة تنقل السينما التقليدية الي مستوى جديد يسمح للمشاهدين بالقيام بتلك المغامرة .

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اما هذا واما فليغيروا مهنتهم .. لان السينما ماتت .. البقاء لله

حقق فيلم مصري إيرادات وصلت إلى 62 جنيها فقط، في أول أيام عودة دور السينما والمسارح للعمل، بعد فترة إغلاق زادت على 3 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأصدر الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، بيانا كشف فيه إيرادات الأفلام في أول أيام عودة السينما.

والفيلم هو “بنات ثانوي” للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي.