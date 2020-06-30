تراند اليوم : مليار دولار.. القيمة السوقية لعلامة كيم كاردشيان التجارية

وكالات

ضاعفت شركة Coty Inc العملاقة لمستحضرات التجميل استثماراتها في عشيرة Kardashian-Jenner.

وقفزت أسهم شركة Big Apple بأكثر من 14 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بعد أن أعلنت عن خطط لإغراق 200 مليون دولار في حصة 20 في المائة في ماركة مكياج كيم كارداشيان البالغة من العمر أربع سنوات.

تدعو الصفقة كوتي إلى تطوير منتجات جديدة مع كارداشيان ، بما في ذلك العلامات التجارية للعناية بالبشرة والشعر والأظافر ، وتتبع استثمار كوتي 600 مليون دولار العام الماضي في شركة المكياج الناشئة لأخت كارداشيان غير الشقيقة ، كايلي جينر ، حيث تمتلك الآن حصة أغلبية.

“إن كيم رمز عالمي حقيقي في العصر الحديث.

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قال بيتر هارف ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوتي ، في بيان: إنها صاحبة رؤية ، ورائدة أعمال ، وأم ، وخيرة ، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لديها قدرة لا مثيل لها على التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم. “سيتيح لنا هذا التأثير ، جنبًا إلى جنب مع قيادة Coty والخبرة العميقة في الجمال المرموق ، تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاماتها التجارية.

وقال حرف إن كوتي ، التي تملك علامات CoverGirl و Max Factor ، ستضاعف من تأثيرها على العلامات التجارية القوية في وسائل التواصل الاجتماعي لدفع نموها ، والتي كانت تكافح العام الماضي بسبب عبء الديون الثقيل وتناقص الطلب على منتجاتها.

أظهر حرف يده في وقت سابق من هذا الشهر عندما أخبر المستثمرين أنه وكريس جينر – والدة كيم وكايلي – “صديقان حميمان” وأنه كان بإمكانه الاتصال بالعائلة – مما أدى إلى تسجيل تنظيمي يكشف أن كوتي كان في محادثات مع كيم كارداشيان.

وارتفع سهم كوتي مؤخرًا بنسبة 10 في المئة إلى 4.60 دولار للسهم. وقال كوتي إنه من المتوقع إغلاق صفقة KKW في الربع الثالث.