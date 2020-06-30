تراند اليوم : اتفرج- فنانة مشهورة طفشت من الحر وقعدت بالباشكير

شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دارين حداد بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت بها الجدل من خلال ظهورها بـ باشكير مكشوف الكتفين والصدر باللون الأخضر الغامق، وهو ما كشف عن جمالها وأنوثتها.

وإنهالت بعض التعليقات الايجابية على الصورة وعلق بعضهم قائلا: “قمر”.

وتركت دارين حداد شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها بطريقة بسيطة وهو ما جعل إطلالتها غير مكلفة.

وخطفت دارين الأنظار باللمسات الجمالية الجريئة، حيث استخدمت الألوان الفاتحة في الشفاه وفوق العين، لتبدو بشكل جمالي مختلف.