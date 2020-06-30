تراند اليوم : أبطال “كيرة والجن”.. يعودون لتصوير مشاهدهم باستوديو مصر- تفاصيل

استأنف أبطال فيلم “كيرة والجن” تصوير مشاهدهم، داخل الديكور الرئيسى للعمل باستوديو مصر، وجمعت المشاهد بين أحمد عز وكريم عبد العزيز، ويستمر التصوير فى نفس الديكور عدة أيام،

وينتقل بعدها أبطال الفيلم إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، مع إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث توقف التصوير الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

فيلم “كيرة والجن”، يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجا ونجوما وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص باستوديو النحاس،

حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.

والفيلم بطولة كل من: كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبوضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.