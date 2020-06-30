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صور كاميلا موروني وحيدة بدون ليوناردو دي كابريو في ماليبو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة كاميلا موروني صديقة ليوناردو دي كابريو  برفقة والدتها لوسيلا سولا وذلك في عشاء جمعهما سويا، وظهرت صديقة ليوناردو دي كابريو كاميلا موروني وهي مرتدية كمامة من القماش وفستان منقوش  وبدت في غاية الجمال في ماليبو بكاليفورنيا.

 

ليوناردو دي كابريو احتفل مؤخرا  بعيد ميلاد حبيبته كاميلا موروني الثالث والعشرين على متن يخت فاخر بكاليفورنيا ، وظهر ليو وهو يرتدي كمامة و “شبشب” أثناء صعوده علي متن اليخت بينما رصدت عدسات المصوريين حبيبته وهي حافية القدمين.

 

وفي سياق متصل قرر المخرج مارتن سكورسيزي  أن يجمع في فيلمه القادم بين الثنائى ليوناردو دى كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك خلال فيلم باسم Killer OF The Flower Moon أو قتلة زهرة القمر، وهو الفيلم الذي يعود به إلى فترة العشرينات في القرن الماضى.

 

ومن المفترض أن يسلط الضوء على قبيلة "أوسيدج" الهندية التى حصلت على أراض شاسعة فى ولاية أوكلاهوما، والتي تعلقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات إلا أن الأمور تنقلب رأساً على عقب فور  اكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة.

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آخر أعمال ليو كان  فيلم Once Upon a Time in Hollywood وهو الفيلم الذي تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو.

 

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