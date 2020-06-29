أسرار جديدة في حياة عبلة كامل.. الزوج السابق يتحدث

أكد الممثل المصري، أحمد كمال، أن خبر اعتزال زوجته السابقة، الممثلة عبلة كامل، لا يعدو كونه كذبة، أو شائعة تم اختلاقها "لسبب ما".

وتطرق كمال إلى الحديث عن أسرار جديدة في حياة زوجته السابقة قائلا: "يمكنني القول على لسان عبلة إنها معتكفة حاليا، لكنها لن تمانع العودة إلى العمل فيما إذا وجدت مشروعا مناسبا يتوافق مع قناعاتها"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونفى كمال وجود رابط بين التزام زوجته السابقة وأم بناته، عبلة كامل، الديني والابتعاد عن المشاريع الفنية مؤخرا.

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وأشار إلى أنها ترفض الظهور ببرامج إعلامية رغم تلقيها عرض أجور عالية لقاء هذه الإطلالات، والسبب هو تمسكها بقرار عدم إجراء مقابلات صحفية منذ زمن بعيد.

وأوضح أحمد كمال أن عبلة كامل "لا تتعامل مع السوشيال ميديا مطلقا، وتتواصل في نطاق محدود مع المقربين منها".

وكانت ”الخليج 365” تواصلت مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الذي نفى خبر اعتزال عبلة كامل، وأكد أن الكلام المتداول مجرد شائعة وأن غياب الممثل من أجل البحث عن دور جيد لا يعنى الاعتزال والانسحاب.