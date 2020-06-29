ما الذي فعله خالد سليم لجذب 6 ملايين متابع على "تيك توك"؟

حظي تحد أطلقه المطرب المصري، خالد سليم، بأكثر من 6 ملايين مشاهدة على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" خلال الساعات الماضية.

وتخطى الهاشتاق الخاص بأغنية "اللي فات مات" لخالد سليم حاجز 6.5 مليون مشاهدة خلال ساعات، كما تصدر التطبيق الشبابي الشهير، بحسب صحف محلية.

وتدور فكرة التحدي حول قيام الأشخاص بتصوير أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد رفع حظر التجوال، مع مقطع من أغنية "اللي فات مات".

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وشارك العديد من الشباب والفتيات من جميع البلدان في تحدي "اللي فات مات" الذي أطلقه خالد سليم عبر حسابه الرسمي على "تيك توك".

وكان خالد سليم طرح كليب "اللي فات مات" خلال عيد الفطر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لأحمد عادل ومن إخراج ريشة سركيس.

يذكر أن المطرب والممثل المصري، خالد سليم، كشف في ديسمبر/ كانون الأول عن تفاصيل إصابته بورم حميد، وذلك بعد أن ظهر خلال الفترة الماضية وهو فاقد للكثير من وزنه.