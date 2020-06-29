شكرا لقرائتكم بعد وفاة شخص كل 13 دقيقة.. هل دخلت إيران موجة كورونا الثانية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser الإحصائيات تشير إلى إنذار خطير وموجة ثانية تضرب البلاد.. بيانات رسمية لوزراة الصحة الإيرانية تكشف أن إيرانياً يصاب بكورونا كل 33 ثانية.. ويتوفى شخص في البلاد جرّاء الوباء كل 13 دقيقة

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