شكرا لقرائتكم تعرف على فوائد جديدة لرياضة المشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser دراسات عدة أظهرت أن المشي بانتظام وبسرعة كافية يحافظ على صحة القلب والرئتين.. في هذا التقرير تعرف على فوائد جديدة لرياضة المشي قد لا تعرفها من قبل

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