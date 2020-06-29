شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف ليس الوحيد.. هؤلاء رفضوا تمثيل المشاهد الساخنة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل وانقسام كبير سببته تصريحات الفنان يوسف الشريف حول رفضه تجسيد المشاهد الساخنة، ما أعاد للأذهان مجددًا تحفظ بعض الفنانين على تجسيد مشاهد معينة وفقا لشروطهم الخاصة.

الفنانة الكبيرة سهير البابلي بعدما ارتدت الحجاب كانت تشترط على المخرجين والمنتجين ألا تقدم مشاهد بها تلامس وأحضان حتي لو كان هناك مبرر درامي، أما الفنانة حلا شيحة في فترة التزامها وحجابها قبل عودتها الأخيرة كانت تشترط عدم التلامس في كل أعمالها التزامًا بالحجاب.

وأيضا الفنان عادل إمام قال في تصريح شهير له، إنه يرفض رفضا قاطعا عمل ابنته في الفن والتمثيل والسبب هو القبلات، وبرر ذلك بأنه رجل شرقي تربى على تقاليد الأحياء الشعبية.

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في الفيديو التالي نستعرض مزيدا من التفاصيل حول موقف بعض الفنانين تجاه التمثيل وتجسيد المشاهد الساخنة.