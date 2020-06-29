شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم ضيف شرف في فيلم "التاريخ السري لكوثر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد حاتم كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "التاريخ السرى لكوثر" الذى يشارك في بطولته كل من الفنانة ليلى علوي وزينة وفراس سعيد، وتدور أحداث الفيلم حول الحياة بعد ثورة 25 يناير .

ومن ناحية أخرى اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" للخروج إلى النور بعد أن واجه مصير مجهول على مدار الفترة الماضية، حيث توقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات انتاجية رغم الانتهاء من 95 % فى أحداثه ويتبقى يومين فقط، حيث شهدت الفترة الماضية انفراجه داخل العمل بعدما استطاع القائمون عليه الوصول إلى تسوية لاسيما وأن أكثر من شركة تقوم على انتاجه.

ويجرى مخرج الفيلم محمد أمين تحديد موعد تصوير اليومين المتبقيين، حتى ينتهي من العمل نهائياً قبل الاستقرار على موعد عرضه، حيث يوجد مفاضلة بعرضه فى أكثر من مهرجاناً سينمائياً حيث أن هذا الاتجاه كان الأقرب وقت تصوير الفيلم، أو طرحه فى دور العرض السينمائية فور تجهيزه والانتهاء من كافة التفاصيل.

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فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة ليلى علوى وزينة، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

ويعود المخرج محمد أمين إلى السينما بعد غياب 7 سنوات حيث قدم آخر أفلامه "فبراير الأسود" عام 2013 وقام ببطولته خالد صالح، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ادوارد، سليمان عيد، ميار الغيطى، وذلك بعدما قدم أمين عدداً من الأفلام الهامة منها "بنتين من مصر" بطولة زينة وصبا مبارك، و"ليلة سقوط بغداد" بطولة أحمد عيد وبسمة، و"فيلم ثقافى" بطولة أحمد عيد وأحمد رزق وفتحى عبد الوهاب.

وينتظر الفنان أحمد حاتم طرح فيلم "الغسالة" ويجسد من خلاله شخصية دكتور فى كلية العلوم يتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة، فهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏