شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر فيديو لإحدى حفلاته.. ويعلق: أقوى جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من إحدى حفلاته في الساحل الشمالي خلال صيف 2019.

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقا عليها قائلا: "من أقوى حفلة مع أكبر جمهور في تاريخ الساحل الشمالي الصيف اللي فات".

على صعيد آخر، كشف النجم محمد رمضان، عن تعاون مرتقب مع الفنان أحمد فهمي، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر رمضان وهو يتوسط الفنان أحمد فهمي، وكتب قائلاً "قريباً"، ليشير الى تعامل غنائي بينهما في القريب العاجل، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعل كبير من قبل جمهور رمضان الذي تسائل عن محتوي الأغنية الجديدة.

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وفي وقت سابق، تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع النجم محمد رمضان، على إنتاج أعماله لمدة عامين مقبلين، بحيث تتولى شركة سينرجى إنتاج أعماله خلال هذه الفترة، منها مسلسل رمضان المقبل، وهو"الإمبراطور"، الذى يتناول السيرة الذاتية للنجم الكبير الراحل أحمد زكى، للكاتب الكبير بشير الديك.

كانت الشركة المتحدة قد قدمت عدة أعمال فنية مؤخرا للنجم محمد رمضان، حيث تولت شركة سينرجى إنتاج أخر مسلسلين لـ محمد رمضان وهما "زلزال"، والذى عرض رمضان قبل الماضى، و"البرنس"، الذى عرض رمضان الماضى، وحقق نجاح كبير للغاية.

يذكر أن شركة سينرجى بإشراف الشركة المتحدة تستعد لإنتاج عدة أعمال فنية لكبار النجوم على أن تعرض خلال موسم رمضان المقبل منها "نسل الأغراب"، للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، و"القاهرة كابول"، من بطولة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، و"هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز وهند صبرى.