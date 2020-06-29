شكرا لقرائتكم خبر عن هابي بيرث داي.. نوال الزغبي تتفاجأ باحتفال أصدقائها بعيد ميلادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئت الفنانة نوال الزغبي باحتفال أصدقائها بعيد ميلادها، اليوم الإثنين، وذلك بالتزامن مع تلقيها العديد من التهاني من قبل الفنانين والمتابعين بمناسبة عيد ميلادها، حيث ظهرت في مقطع فيديو خلال احتفالها بعيد الميلاد مع أصدقائها التي رحبت بهم معربة عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجئة. وفي وقت سابق، شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لبنات شقيقها خلال احتفالهن بعيد ميلاد نوال الزغبي، معلقة على الفيديو قائلة :"حياتى". Advertisements ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ "النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التي تظهر بهما في الكثير من الحفلات التي تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التي تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول في عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاته في كل الدول. بدأت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مشوارها الغناء في سن الخامسة عشرة حين اشتركت في إحدى البرامج اللبنانية لاكتشاف المواهب وقدمت بعض أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وكان في مقدمتها أغنية طب وأنا مالي حيث راهن عليها المخرج اللبناني سيمون أسمر بالنجاح كما لعبت الصدفة دورا كبيرا معها باستماع وردة الجزائرية لها وأبدت إعجابها الشديد بصوتها وقدراتها وكانت هذه هي أول شهادة بحقها من مطربة ذات تاريخ طويل. ولكن كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال أغنية "عايزة الرد" التي قام بتلحينها الموسيقار صلاح الشرنوبى والتي كانت بمثابة أول درجات النجاح، لتبدا مرحلة الشهرة من خلال أغنية " مين حبيبى أنا" التي قدمتها مع صديقها النجم وائل كفورى عام 1996، وحققا نجاحا كبيرا وقتها من خلال هذه الأغنية التي أحدثت ضجة كبيرة بسبب المنافسة التى ظهرا بها النجمان على المسرح في إحدى حفلاتهم الغنائية.

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