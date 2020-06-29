شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقي يداعب طلاب الثانوية.. ويعلق: لما أبوك يسألك عملت إيه في الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة التي يؤديها الطلاب خلال هذه الأيام، شارك الفنان أشرف عبد الباقي، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة قديمة له، معلقًا عليها: "لما أبوك يسألك عملت أيه في الامتحان".

وداعب الفنان أشرف عبد الباقي طلاب الثانوية العامة، بنشر صورة له يظهر فيها مندهشا، وأرفق عليها تعليقا مغازلا الطلاب :"لما أبوك يسألك عملت إيه في الامتحان".

على صعيد آخر، قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، إن هناك ضوابط يسير عليها مقدرى الدرجات داخل كنترولات الثانوية العامة، على رأسها الالتزام بالضوابط الصحية حرصا على سلامتهم وصحة الأعضاء المشاركين فى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع رئس الامتحانات، بالنسبة للضوابط الخاصة بالتصحيح وتقدير الدرجات، فإن الطالب يحصل على درجته وفق توزيع الدرجات على جميع الأسئلة فى نموذج الإجابة، قائلا: مقدر الدرجات لا يمنح الطالب درجة وفق الأهواء وإنما من خلال نموذج مخصص لذلك، لافتا إلى أن هناك مرونة فى عملية التقدير تضمن حصول الطالب على حقه حتى لو كانت الإجابة فى الأسئلة المقالية بأسلوب الطالب بشرط أن تكون الإجابة علمية.

وأشار حجازى، إلى أن الأسئلة الاختبار من متعدد يلتزم مقدر الدرجات بالنموذج لأن الاختيار من متعدد لا يحتمل إلا إجابة صحيحة واحدة وبالتالى إذا إجاب الطالب بأكثر من إجابة فى الاجزاء الاختيار من متعدد سوف يفقد درجة الجزئية، لأنه لا يعقل أن يختار الطالب أكثر من إجابة ويترك للمصحح أن يختار هو بنفسه ويمنحه الدرجة.

Advertisements

وأوضح أن من يشارك فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات هم المتخصصين من معلمي الصف الثالث الثانوى، مؤكدًا أن هدف الوزارة تحقيق أكبر قدر من الجودة والدقة فى عملية التصحيح والسرية داخل الكنترولات، مضيفا أنه سيتم تفعيل لجنتي الأزمات والجودة داخل كنترولات الثانوية العامة بشكل كبير بما يضمن تحقيق الدقة وحصول كل طالب على درجتة التى يستحقها لتقليل التظلمات على النتائج.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه وجه مصححي امتحانات الثانوية العامة باحتساب الدرجة الأعلى للطالب في الإجابات الخاصة بالأسئلة المقالية فقط دون تعميم ذلك على كل أجزاء الامتحان، موضحا أنه سيتم من المقرر أن تنتهى الكنترولات من تصحيح جميع كراسات امتحان مادة اللغة العربية خلال أيام قليلة ويتم مراجعتها ورصد الدرجات بشكل كامل، مشددا على أن كراسة الإجابة تخضع لأكثر من مرة فى عملية المراجعة واحتساب الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.

ولفت الدكتور رضا حجازى، إلى أن الكنترولات بدأت فى تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم الإثنين على أن يتم إعلان نتيجة العينة خلال أيام عقب تجميعها والانتهاء منها، كما سيتم البدء فى تصحيح كراسات الإجابة فى مادة الديناميكا خلال عقب انتهاء الطلاب من أداء اختبار مادة الاستاتيكا الخميس المقبل، على أن يتم منح الطلاب الدرجة كاملة فى السؤال الخطا الذى ورد فى الامتحان بدون إجابة صحيحة، قائلا: جميع الطلاب يحصلون على درجة السؤال ولن يضار أى طالب فى هذا الأمر لأنه خطأ من اللجنة الفنية وليس للطلاب دخل فيه والوزارة حريصة دائما على مصلحة الطلاب.