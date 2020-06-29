شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم لـ كارول سماحة: مبروك على أغنيتك الجديدة أجمل ما نقوم به هو نشر الفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر، الفنانة كارول سماحة، بعد طرحها أغنيتها الجديدة "bon voyage" عبر إحدى التطبيقات والتى حققت نجاحات كبيرا، مشيرة أنها مصدر للفرحة والطاقة الإيجابية.



نانسى عجرم على تويتر

نانسى عجرم قالت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "أجمل ما نقوم به هذه الأيام هو نشر الفرح.. مبروك عزيزتي كارول سماحة على أغنيتك الجديدة. دائما مليئة بالطاقة والإيجابية".

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وكانت المخرجة بتول عرفة انتهت أمس من أعمال المونتاج التي أجرتها بأحداث مشرعاتها الفنية كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة، وتكثف بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي للانتهاء من أعمال تصحيح الألوان بالكليب، استعدادا لعرضه بالقنوات الفضائية خلال الايام القليلة القادمة .

وأكدت بتول عرفة في تصريحات صحفية اليوم، أنها تقدم كارول سماحة بشكلا جديد عما قدمته من قبل، وأنها سعيدة بهذا التعاون لأن احترافية كارول أمام الكاميرا يتمنها أى مخرج، والفيديو كليب سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة، وتتمنى أن يلقى قبول وإعجاب الجمهور.

يذكر أن كارول سماحة انتهت من تصوير الكليب الذي استغرق تصويره يوماً كاملا، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.