شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تنشر صورة جديدة برفقة زوجها على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها برفقة زوجها خلال الإجازة الصيفية مع أسرتها.



غادة عبدالرازق وزوجها

واعتادت الفنانة غادة عبد الرازق على نشر صورها برفقة زوجها وأسرتها خلال الإجازة الصيفية في أحد الشواطئ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

على صعيد آخر، هنأت الفنانة غادة عبد الرازق، النجمة نوال الزغبي عبر خاصية الاستوري بمناسبة عيد ميلادها، قائلة :"عيد ميلاد سعيد حبيبتى". وتقضي النجمة غادة عبد الرازق، العطلة الصيفية بصحبة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير، في إحدى المدن الساحلية، في أول ظهور لهما بعد زواجهما في شهر رمضان الماضي، وظهر أيضا خلال الصور ابنتها روتانا وحفيدتيها. Advertisements

وكانت النجمة غادة عبد الرازق أعلنت فى تصريح لـ"الخليج 365"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث تعرفت غادة على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير فى أكثر من عمل، إلا أن علاقتهما انقطعت لسنوات وعادت مرة أخرى قبل أشهر ليتزوجا .

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل فى الفترة المقبلة بعد فترة الطيران مرة أخرى.