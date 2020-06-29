شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يحتفل بوصول أغنية مليونير بمسلسل 100 وش إلى 20 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان آسر ياسين بوصول عدد مشاهدات أغنية مليونير للمدفعجية إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة، والتي طرحت ضمن مسلسله بـ 100 وش مع النجمة نيللى كريم في شهر رمضان الماضى، وحققت نجاحا كبيرا، وعلق قائلا: "اللى عاوز الدح مايقولش..".

يشار إلى أن فريق المدفعجية شارك بفيديو من كواليس تصوير الأغنية "مليونير"، أغنية تتر مسلسل "بـ100 وش" للنجوم آسر ياسين ونيللى كريم، والتى حققت نجاحا كبيرا منذ الإعلان عنها قبل شهر رمضان، وتصدرت مواقع التواصل بملايين المشاهدات.

وكانت أحداث "بـ100 وش" محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.

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وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

وتوقع عدد من المشاهدين سيناريوهات للجزء الثانى للمسلسل، وهى أن العصابة لن تترك فتحى فى حاله والذى نصب عليهم وأخذ أموال عملية "باسم الأمير" وسوف يبحثون عنه حتى أن يعثروا عليه ويأخذون جميع الأموال، أما السيناريو الثانى هو أن العصابة تستكمل عمليات النصب فى سويسرا وينفذون أكثر من عملية مثلما كانوا يفعلون فى مصر، والسيناريو الثالث هو وصول الشرطة لمكان العصابة فى سويسرا وترحيلهم وسجنهم ومحاوله أفراد العصابة الهروب من السجن.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.