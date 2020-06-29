شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة بحرينية حول انتشار صورة فاضحة لها: استرونى.. والمتابعون: فين ‏الصورة؟ ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة البحرينية حنان رضا، مؤشر البحث جوجل بعد الحديث عن ‏نشر صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ على تطبيق "سناب شات"، الأمر ‏الذى أثار جدلا كبيرا بين أوساط مجتمع السوشيال ميديا.‏

وقالت حنان رضا فى منشور لها عبر حسابها فى "سناب شات": "الخطأ ‏الذى حصل من شوى أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتى وبلدى ‏وعاداتى وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا ‏أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلى أصلا‎".‎

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وأضافت: "أتمنى يلى كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على ‏خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللى عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ‏ستبعث لصديقاتى المقربات اللى معاى بالشاليه.. أرجو قبول اعتذارى ‏ومسح الصورة من أجهزتكم‎".‎

وبدأ عدد من رواد السوشيال ميديا البحث عن الصورة التى أشارت لها ‏حنان فى حديثها لكنها لم تكن موجودة، واتهمها البعض بأنه لا توجد أى ‏صورة من الأساس، وأنها اختلقت القصة من أجل التريند فقط وتسليط ‏الأضواء عليها .‏

يذكر أن حنان رضا مطربة بحرينية شاركت فى برنامج اكتشاف المواهب ‏‏"أراب ايدول" علم 2013 ، ومن أشهر أعمالها فيديو كليب "سمّوا عليه"، ‏تخطى 25 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وكان آخر أعمالها فى ‏أواخر العام 2016 أغنيتها "لف ودور".