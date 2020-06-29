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شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة بحرينية حول انتشار صورة فاضحة لها: استرونى.. والمتابعون: فين الصورة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة البحرينية حنان رضا، مؤشر البحث جوجل بعد الحديث عن نشر صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ على تطبيق "سناب شات"، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا بين أوساط مجتمع السوشيال ميديا.
وقالت حنان رضا فى منشور لها عبر حسابها فى "سناب شات": "الخطأ الذى حصل من شوى أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتى وبلدى وعاداتى وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلى أصلا".
وأضافت: "أتمنى يلى كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللى عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتى المقربات اللى معاى بالشاليه.. أرجو قبول اعتذارى ومسح الصورة من أجهزتكم".
وبدأ عدد من رواد السوشيال ميديا البحث عن الصورة التى أشارت لها حنان فى حديثها لكنها لم تكن موجودة، واتهمها البعض بأنه لا توجد أى صورة من الأساس، وأنها اختلقت القصة من أجل التريند فقط وتسليط الأضواء عليها .
يذكر أن حنان رضا مطربة بحرينية شاركت فى برنامج اكتشاف المواهب "أراب ايدول" علم 2013 ، ومن أشهر أعمالها فيديو كليب "سمّوا عليه"، تخطى 25 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وكان آخر أعمالها فى أواخر العام 2016 أغنيتها "لف ودور".
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