شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. علاء ولى الدين يتوسط هنيدى والسقا وكريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم كريم عبد العزيز زكرياته مع زملاء جيله النجم الراحل علاء ‏ولى الدين ومحمد هنيدى وأحمد السقا فى صورة نشرها عبر حسابه الشخصى ‏على فيس بوك، وامتلأت التعليقات بالدعوات للفنان الراحل علاء ولى الدين ‏بالإضافة إلى الإشادة بتلك المرحلة التى شهدت صعود جيل جديد فى عالم ‏السينما السينما المصرية. ‏ Advertisements كان الفنان كريم عبد العزيز، قد قال خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة ‏مع الفنانة إسعاد يونس: علاء ولى الدين قابلته لأول مرة أنا اشتغلت مع ‏علاء وأنا مساعد مخرج اسمه حلق حوش كان إخراج أبويا، علاقتى بعلاء ‏ابتديت ورا الكاميرا، وكانوا بيظهروا أن هنيدى بيتصدر كنجم سينما وعلاء ‏بعده، واتقابلنا فى عبود على الحدود‎.‎ وأضاف: حبيت علاء حب غير طبيعى وهو حبنى جدًا، كان علامة حلوة ‏فى حياتى، آخر تليفونى طلبوا علاء كان أنا بعد صلاة العيد وفضلت والدته ‏شايلة التليفون واتفركشنا بعد وفاته، اشتغلت مسرح مرة وحيدة، فى حكيم ‏عيون، مرة مريم نوح كان داخلة المسرح وأنا واقف على المسرح والمفروض ‏حلمى يجى ما جاش فمش عارف اعمل ايه والمخرج قالى أملا فقولت فين ‏أخويا وسبت المسرح ورحت خارج، المسرح فعلا أبو الفنون‎.‎

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