شكرا لقرائتكم خبر عن مالك يا ترى فيكى حاجة متغيرة .. أحمد السقا شاعرا ومحمد نور مطربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت كواليس أغنية "مالك يا ترى" التى تعتبر أولى تجارب النجم أحمد السقا فى كتابة الأغانى، حيث أرسل كلمات الأغنية للفنان محمد نور منذ فترة طويلة إلى أن مرت الأيام والليالى ليفاجأ السقا بهذه الكلمات تحولت إلى أغنية رومانسية يتوقع لها الجميع أن تحقق نجاحا كبيرا بعد أن قام نور بتلحينها ووزعها محمد علام وأشرف على تسجيلها مهندس الصوت ياسر أنور.

وصرح الفنان محمد نور لـ"الخليج 365" بأنه أعجب بكلمات الأغنية لكن لمروره بظروف وفاة ومرض والده تأخر الانتهاء من تجهيزها، وأوضح أن السقا انبهر حينما سمع الأغنية واتفقت معه أن يتكرر التعاون بينا مرة أخرى وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون بداية انطلاقة للسقا فى عالم كتابة الأغانى.

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وتقول كلمات الأغنية: "مالك يا ترى فيكى حاجة متغيرة. مش ايديك فى السلام ولا صوتك فى الكلام ولا شوقك فى اللقا".

محمد نور أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته مؤخرًا بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على "يوتيوب"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.

ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهى: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة".