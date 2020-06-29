شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم أعيذ مافي رحمي بكلماتك التّامة.. 4 صور لـ دنيا بطمة بعد حملها الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا لها تظهر "حملها" الثاني رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد ابنتها "غزل".



دنيا بطمة

ونشرت دنيا بطمة عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، صورة لها معلقة عليها: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين".

دنيا بطمة

وفي مايو الماضي، كشفت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ عن حملها بطفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني ​محمد الترك​، مؤكدا أنها لم تعرف جنس الجنين وقتها، لافتا أنها تنوي عمل بث حي يوم ولادتها، غير أنها لم تبين عما إذا كان هذا البث سيرصد تفاصيل عملية الولادة أم أنها ستظهر فقط قبل وبعد الولادة لكي تطمئن محبيها.

Advertisements



دنيا بطمة

وكانت نشرت وسائل إعلام مغربية خبر إسقاط تهمتي النصب والتشهير عن دنيا بطمة في القضية الخاصة بحساب "حمزة مون بيبي" على انستقرام، وذلك بقرار من القضاء المغربي الذي أمر أيضاً باستمرار تقييد سفرها حتى يتم التحقيق معها في تهم أخرى منها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، مع استمرار حبس شقيقتها ابتسام بطمة قيد التحقيقات.

وكانت قررت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، في وسط المغرب، بداية شهر يناير الماضى، بزيادة الغرامة المالية، للفنانة المغربية دنيا بطمة إلى 50 ألف دولار أميركي، كما جرى رفع الغرامة المالية لابتسام، شقيقة دنيا إلى 30 ألف دولار أمريكي.