شكرا لقرائتكم خبر عن أيام التلمذة.. عندما أجابت مديحة يسرى على الامتحان بعبارة: "هتجوز وأجيب طباخة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا ذكريات مع أيام الدراسة والامتحانات، يستعيدها كلما مر الزمن ولا ينساها مهما كبر، وتزامناً مع امتحانات الثانوية العامة التى تمثل مرحلة هامة فى حياة كل طالب وفترة صعبة فى حياة كل أسرة يسترجع الكثيرون حتى وإن لم يكن لديهم أبناء فى المرحلة الثانوية ذكرياتهم مع الامتحانات بما تحمله من تجارب طريفة أو قاسية.

وهكذا كان لنجوم الزمن الجميل العديد من الذكريات فى فترات الدراسة والإمتحانات ظلوا يتذكرونها بعد شهرتهم وتقدمهم فى السن، ويحكونها فى حواراتهم الصحفية.

وتحدثت الفنانة الكبيرة مديحة يسرى لمجلة الكواكب عن ذكرياتها فى الامتحانات، فى عدد نادر صدر بتاريخ 9 يونيو عام 1953 تحت عنوان :" الغش فن جميل" لتحكى ما حدث معها فى امتحان النقل بالصف الثالث الابتدائى.

Advertisements

وأشارت سمراء النيل إلى أنها عندما عادت من الامتحان سألها والدها عما فعلته فأكدت صعوبة الأسئلة ، وخاصة فى مادة التدبير المنزلى ، فقال لها والدها:"إوعى يامديحة تكونى غشيتى من حد، الغش وحش يابنتى".

وأجابت مديحة يسرى على والدها قائلة :"أغش ازاى يابابا المراقبة كانت مفتحة عينيها أوى"، فرد والدها قائلاً :" وعملتى ايه مش برضه اتشطرتى؟ "، فأجابت :" أبدا ً فى الامتحان التحريرى لما مقدرتش أغش جاوبت على أسئلة التدبير المنزلى بجملة واحدة وهى إنى لما هنجح واتجوز هجيب طباخة وشغالة" ، وهنا أصابت الصدمة والد مديحة يسرى وتوقع نتيجة ابنته وهى الرسوب فى هذه المادة.