شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تنفى شائعة انفصالها عن كاني ويست بملابس مثيرة وجلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، قررت عدم نفى شائعة انفصالها عن زوجها كاني ويست بشكل مباشر، فبعد إنتشار الشائعة بأسبوع تقريبا، كشفت كيم عن جلسة تصوير جمعتها بكاني، في مزرعة وايومنج التي تبلغ تكلفتها 14 مليون دولار، وإرتدت كيم بذلة جلدية مستوحاة من أجواء المزرعة، وظهرت مثيرة للغاية في أحضان زوجها كاني ويست.



كيم كاردشيان برفقة زوجها



كيم كاردشيان في ملابس مثيرة



كيم كاردشيان

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وكانت قد نشرت مجلة Heat تقرير جديد يزعم أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان انفصلت عن زوجها مغنى الراب كانى ويست، وأشارت المجلة إلى أن كاردشيان وويست بدأ فى العيش منفصلين كوسيلة لشفاء علاقتهما، لكن كانى غاضب وغير متعاون، ما دفع كارداشيان على إخباره بالعودة إلى البيت بعد الشعور بأنه غير ملتزم بما يكفى ليكون أبًا.

وأضافت المجلة أنه لا أحد منهما يريد الطلاق، لكن لا يبدو أنهما يعملان على حل المشاحنات ويريدان مساحة من بعضهما البعض".

وأشارت المجلة إلى أن كاردشيان تأمل فى أن تكون مشاكلهم بسيطة نظرا للضغط الذى يسببه وباء الكورونا، خاصة أن ابنتها نورث تشعر بالاكتئاب بسبب تلك الخلافات، لكن الجميع يعتقد أنه سيستغرق الأمر أكثر من ذلك بكثير حتى يعود زواجهما بالكامل على أرض صلبة مرة أخرى.

لكن موقع Gossip Cop شكك فى تقرير مجلة Heat، حيث أكد أنه لا شك فى أن الأزمة الصحية العالمية كانت صعبة إلى حد ما على كيم كارداشيان وكانى ويست، كما كانت بالنسبة للعالم، لكن يبدو أن قصة المجلة تلفيق، حيث عائلة كاردشيان تبدو بمنتهى السعادة حسب الصور التى تنشر لهم، وعلي جانب آخر أكدت كاردشيان من قبل إنها ستكون صريحة للغاية حول الخلافات التي تواجهها هي وويست، لذلك لن يكون هناك أي فائدة من تزوير أي شيء.