شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يطلب من متابعيه الدعاء لوالده والان مع تفاصيل الخبر
ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة من كواليس مسلسل "أبو هيبة جبل الحلال"، معلقا عليها قائلا :" من كواليس أبو هيبة فى جبل الحلال".. (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).
يشار إلى أن النجم الكبير محمود عبد العزيز توفى فى مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودفن فى مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016م.
وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز قد شارك في مسلسل "قيد عائلي" بطولة النجم عزت العلايلي وصلاح عبدالله والفنانة بوسى ومرڤت أمين وشارك فى العمل أيضا منة فضالى وريم البارودى وميريهان حسين ومحمد نجاتى ونضال الشافعى وسيمون.
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