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محمد محمود عبد العزيز يطلب من متابعيه الدعاء لوالده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مساء اليوم، بصورة جديدة من كواليس مسلسل "جبل الحلال"، داعيًا متابعيه بقراءة الفاتحة على روح والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

 

ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة من كواليس مسلسل "أبو هيبة جبل الحلال"، معلقا عليها قائلا :" من كواليس أبو هيبة فى جبل الحلال".. (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).

 

يشار إلى أن النجم الكبير محمود عبد العزيز توفى فى مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودفن فى مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016م.

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وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز قد شارك في مسلسل "قيد عائلي" بطولة النجم عزت العلايلي وصلاح عبدالله والفنانة بوسى ومرڤت أمين وشارك فى العمل أيضا منة فضالى وريم البارودى وميريهان حسين ومحمد نجاتى ونضال الشافعى وسيمون.

 

 

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