شكرا لقرائتكم خبر عن عالم موسيقي جديد في فيلم Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

منذ بدء إعلان شبكة نيتفلكس عن فيلمها الجديد Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ،انتظر الجمهور العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته إثنين من أمهر فنانى هوليوود وهما الممثل العالمى ويل فيريل والممثلة العالمية راشيل ماك آدمز، العمل يدور في إطار موسيقى ودرامى، الذى أمتزج بـ اللقطات الكوميدية، ووصلت مدته إلى ساعتين و 3 دقائق، بالإضافة إلى ذلك بدأ التحضير للعمل منذ حوالى 4 سنوات.

وابتعد سيناريو فيلم Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga عن الملل بشكل كبير، حيث أن السيناريو مشوق، ومترابط الأحداث، ويأخذ المشاهد إلى عالم موسيقى جديد، جنبا إلى بناءه على بعض التفاصيل الحقيقية من المسابقة العالمية Eurovision بالإضافة إلى أن أداء أبطال العمل مميز من حيث الأزياء، طريقة الكلام، جنبا مع الموقع المتميز الذى تم تصوير العمل به في أيسلندا.

كما تميز العمل الجديد بالعديد من الأشياء منها ظهور بعض المغنيين العالمين كـ ضيوف شرف، منهم ديمي لوفاتو التي ظهرت في عدد قليل من المشاهد، جنبا إلى العديد من المنافسين من مسابقة Eurovision الأصلية، التي بدأت في 1956، مما أضاف إلى العمل، جنبا مع الأغنيات الممتعة التي تنوعت بين الرومانسية والحزن والمرح.

بالإضافة إلى ذلك فأن موعد طرح فيلم Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga كان من عوامل نجاح العمل، حيث أنه طرح يوم الجمعة الماضية 26 يونيو الجارى، مما ساعد العديد من الأشخاص في مشاهدته في فترة.

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بالرغم من عدم حصول فيلم Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga على تقييمات مرتفعة من قبل النقاد على موقع Rotten Tomatoes، ألا أن العمل حصل على تقييمات جيدة من قبل المشاهدين، على نفس الموقع.

ويدور فيلم Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga عندما تُمنح الفرصة للموسيقيين الطموحين Lars و Sigrit لتمثيل بلادهم في أكبر مسابقة للغناء في العالم، وبالتالي فأن لديهم فرصة أخيرة لإثبات أن أي حلم يستحق أن يقاتل أصحابه من أجله.

العمل من بطولة ويل فيريل، راشيل ماك ادمز، دان ستيفينز، ميكائيل بيرسبراندت، بيرس بروسنان، جوي جوهانسون، بيورن هلينور هارالدسون، ديمي لوفاتو، جراهام نورتون.