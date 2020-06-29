شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: سأقاضى أى وسيلة تناولت دعابتى مع زوجى عن كورونا بقلة أدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة لقاء الخميسى استيائها الشديد من تناول عدد من وسائل الاعلام، مداخلتها فى برنامج "التاسعة" الإعلامى وائل الابراشى على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، بشكل به قلة زوق ومستفز - على حد وصفها - خاصة فيما يتعلق برد فعلها بعدما خرجت شائعة إصابة زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف بفيروس كورونا.



لقاء الخميسى مع زوجها محمد عبد المنصف

وأكدت لقاء الخميسى لـ"الخليج 365" أن كل كلامها فى المداخلة مع وائل الابراشى كان على سبيل الضحك والهزاز ، لاسيما وأنها عندما قرأت شائعة اصابة زوجها محمد عبد المنصف بـ"كورونا" ضحكت لأنها على علم بأن المسحة التى أجراها جاءت نتيجتها سلبية وأنه لا يعانى من شىء، حتى رد فعلها معه فى المنزل كان كله دعابة وهزار وضحك كما هو معتاد فى حياتهما.

وتابعت لقاء أنه رغم أن حديثها فى مداخلتها مع الابراشى كان واضح بأن ضحك وهزار، إلا أن بعض وسائل الاعلام تناولت الأمر بشكل به قلة أدب وسخافة حيث وصل الأمر بهم إلى كتابة عناوين بأن لقاء الخميسى طردت زوجها من المنزل! وأشياء من هذا القبيل، مشددة إلى أن وسيلة ستتناول علاقتها مع زوجها بهذا الشكل الوقح لن تتهاون معها وستقاضيها.