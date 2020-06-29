شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى "اللى فات مات" لخالد سليم يتخطى 8 ملايين مشاهدة على تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم خالد سليم عن نجاح تحدى أغنيته الجديدة "اللى فات مات"، حيث حقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على تطبيق تيك توك، ونال إعجاب جمهوره. ونشر النجم خالد سليم، عبر حسابه بموقع تويتر فيديو خلال دخول عدد من الشباب التحدى، قائلاً: "تحدى اللى فات مات على TikTok بأكثر من 8 ملايين مشاهدة.. مستني غمازات أكثر وأكثر عشان هختار بنفسي أحلى الڤيديوهات تنزل في البوست اللي جاي".

Advertisements

من جانب آخر ، كانت نشرت خيرية على، زوجة الفنان خالد سليم، مقاطع فيديو التقطتها له داخل السيارة وهو يغنى أغنيته الجديدة "اللى فات مات"، ويظهر خالد سليم وهو يؤدى أغنيته ببراعة ويرقص على أنغامها، وشاركت خيرية المقاطع المصورة عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

يأتى هذا بعدما شارك النجم خالد سليم الجمهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الاحتفال بعودة المقاهى مرة أخرى بجزء من أغنيته الجديدة "اللى فات مات"، معلقا، "وأنت داخل القهوة يوم السبت"، وكان هذا احتفالاً برفع الحظر فى مصر وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها وبعد عودة المقاهى مرة أخرى للعمل وهو الأمر الذى لاقى احتفالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.