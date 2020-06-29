شكرا لقرائتكم خبر عن منح بيونسيه جائزة الإنسانية بحفل جوائز BET 2020 والان مع تفاصيل الخبر
أما جائزة أفضل كليب فهو من نصيب جون ليجاند ودي جي خالد عن كليب higher بينما فاز بجائزة أفضل فنان جديد رودي ريتشي والذي فاز بجائزة ألبوم العام ANTISOCIAL.
أما جائزة أفضل ممثل ففاز بها مايكل بي جوردون فيما فاز بجائزة أفضل فيلم QUEEN & SLIM فيما توجت بيونسية بجائزة الإنسانية من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما التي كرمت بيونسيه في حفل توزيع جوائز BET السنوي العشرين.
وكانت أعلنت النجمة العالمية بيونسيه التبرع بـ6 ملايين دولار لعدد من المبادرات خلال تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع صندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسى "Startsmall"، حيث يتم تقديم التبرع للتحالف الوطنى للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية التى تعمل على تحسين الصحة العقلية.
وفى بيان على موقعها على الإنترنت قالت بيونسيه إن الأعباء العقلية تتسارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال هذه الأزمة، حيث قدمت الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التى توفر هذه الضروريات، من الطعام والمياه ومستلزمات التطهير والتنظيف والأدوية وأقنعة الوجه ومستلزمات النظافة الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر منح بيونسيه جائزة الإنسانية بحفل جوائز BET 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.