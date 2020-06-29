شكرا لقرائتكم خبر عن منح بيونسيه جائزة الإنسانية بحفل جوائز BET 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوائز BET لعام 2020 عن الفائزين بالجوائز للعام الجاري حيث فاز كريس براون بجائزة أفضل فنان أر اند بي بوب ولايزو بجائزة أفضل فنانو آر اند بي بينما فاز فريق ميجوس بجائزة أفضل فريق غنائي وفاز كريس براون ودريك بجائزة أفضل تعاون وفاز دابيبي بجائزة أفضل فنان هيب هوب وأفضل فنانة هيب هوب جاءت من نصيب ميجان.

أما جائزة أفضل كليب فهو من نصيب جون ليجاند ودي جي خالد عن كليب higher بينما فاز بجائزة أفضل فنان جديد رودي ريتشي والذي فاز بجائزة ألبوم العام ANTISOCIAL.

أما جائزة أفضل ممثل ففاز بها مايكل بي جوردون فيما فاز بجائزة أفضل فيلم QUEEN & SLIM فيما توجت بيونسية بجائزة الإنسانية من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما التي كرمت بيونسيه في حفل توزيع جوائز BET السنوي العشرين.

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وكانت أعلنت النجمة العالمية بيونسيه التبرع بـ6 ملايين دولار لعدد من المبادرات خلال تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع صندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسى "Startsmall"، حيث يتم تقديم التبرع للتحالف الوطنى للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية التى تعمل على تحسين الصحة العقلية.

وفى بيان على موقعها على الإنترنت قالت بيونسيه إن الأعباء العقلية تتسارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال هذه الأزمة، حيث قدمت الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التى توفر هذه الضروريات، من الطعام والمياه ومستلزمات التطهير والتنظيف والأدوية وأقنعة الوجه ومستلزمات النظافة الشخصية.