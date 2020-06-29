نيقولا معوض يستعد لطرح فيلمه "his only son" في دور العرض الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض لإطلاق فيلمه الأمريكي ابنه الوحيد – His Only Son في دور العرض الأمريكية، وذلك بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.

كما أطلقت الشركة المنتجة المقدمة الإعلانية للفيلم، وظهر بها نيقولا مجسّدًا شخصية النبي إبراهيم عليه السلام.

وبجانب نيقولا معوض، يشارك في بطولة الفيلم النجوم سارة سيد، آدان موسكوفتز، أوتافيو تاداي، نيكولاي بيريز، سيناريو وإخراج ديفيد هيلينج. وإنتاج ROCKBRIDGE PRODUCTIONS

نيقولا أنهى تصوير فيلمه ماكو، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية، وسيعمل حاليًا على استكمال مشاهده في مسلسل "خيط حرير " مع الفنانة مي عز الدين و من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر.