وفاة فنان المكياج مجدي إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان أحمد عزمي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وفاة الماكيير مجدي إمام. وعلق أحمد عزمي :"البقاء لله توفي إلى رحمة الله فنان المكياج الأستاذ مجدي إمام، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته". Advertisements وانهالت التعليقات من جمهور عزمي لتقد يم التعازي له. الماكيير مجدي إمام عمل مع الكثير من الفنانات والفنانيين في الوسط الفني.

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