بصورة من الكواليس..محمد محمود عبدالعزيز يستعيد ذكريات "جبل الحلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعاد الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز ذكرياته في مسلسل "جبل الحلال". ونشر محمد صورة من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"من كواليس مسلسل "أبو هيبة جبل الحلال"، أسألكم الفاتحة لأبويا ولكل من رحلوا عنا". مسلسل "جبل الحلال" إنتاج عام 2014، بطولة النجم الراحل محمد محمود عبدالعزيز، وفاء عامر، مي سليم، طارق لطفي، كريم محمود عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج عادل أديب.

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