ريمون مقار عن ذكرى 30 يونيو: "البداية لرجوع الحياة لمصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص المنتج ريمون مقار، على الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، التي تحل غدا الثلاثاء، مؤكدا أنها كانت البداية لرجوع الحياة لمصر بعد أن كادت أن تموت.

وكتب مقار، عبر حسابه على تويتر، قائلا :"‏٣٠ / ٦ البداية لرجوع الحياة لمصر بعد أن كادت أن تموت.. إن شاء الله كل اللى جاي خير برغم كل الظروف اللي يمر بيها العالم.. متفائل، كل سنة وكل مصر بخير".

يذكر أن، آخر الأعمال التي قدمها المنتج ريمون مقار مسلسل "قيد عائلي"، الذي حقق نجاحا كبيرا وشارك به كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، صلاح عبدالله.