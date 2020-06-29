غادة عبدالرازق تنشر صورة رومانسية رفقة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة رومانسية تجمعها بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر الثنائي وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية أمام البحر في أحد الأماكن الساحلية. Advertisements واكتفت الفنانة غادة عبدالرازق بتعليقها على الصورة بوضع قلوب. وأعلنت الفنانة غادة عبدالرازق، زواجها من هيثم زنيتا مدير التصوير بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢٠. مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.

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