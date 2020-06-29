هكذا هنأ وليد توفيق صديقته نوال الزغبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان وليد توفيق، على تهنئة صديقته الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعيد ميلادها الـ49، الذي يوافق اليوم الإثنين ٢٩ يونيو.

وكتب توفيق، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏نوال الحبيبة، ينعاد عليكي بالصحة والنجاح الدايم، ويخليلك عيلتك الحلوة ".

وظهرت نوال الزغبي، لجمهورها باللوك الجديد الذي اعتمدته مؤخرًا مع احتفالات عيد ميلادها.

وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامرعلي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.