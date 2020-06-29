بينها Jack Reacher و Jumperأفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، للتسلية والترفيه، في ظل التزام جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

MBC 2

في تمام الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن والحركة A Good Day to Die Hard، إنتاج عام 2013، بطولة بروس ويليس، كتابة سكيب وودز، ومن إخراج جون مور.

تدور أحداث الفيلم حول الشرطي المتمرد جون مكلين، الذي يجد نفسه في موسكو لمساعدة ابنه صعب المراس جاك، ولكن مع مطاردة عالم الجريمة الروسية، وبدء العد التنازلي لدخول الحرب، يكتشف الأب والابن أن أسلوبهما المختلف يجعل منهما بطلين لا يمكن الوقوف في وجهيهما.

أما في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، فتعرض القناة فيلم الأكشن والإثارة Jack Reacher، بطولة توم كروز، كتابة وإخراج كريستوفر ماكوير.

تدور أحداث الفيلم، عندما تُرتكب أبشع جريمة، توجه الأدلة أصابع الاتهام نحو مشتبه به قيد التوقيف والذي يدافع عن نفسه بجملة واحدة وهي "اجلبوا جاك ريتشر!"

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم السيرة الذاتية Bleed for This، إنتاج عام 2016، تأليف وإخراج بن يونجر.

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يتناول الفيلم قصة حياة الملاكم السابق فيني "ذا بازمانيان ديفل" بازينزا، ملاكم محلي عاد إلى حلبة الملاكمة بعد مضي عام على تعرضه لحادث سير مميت، متحديا بذلك كل الصعاب وأوامر الطبيب.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة الفيلم الوثائقي Conor McGregor: Notorious، إنتاج عام 2017.

هو فيلم وثائقي تم تصويره على مدى أربع سنوات يضم لقطات قتالية مثيرة ولحظات من وراء الكواليس، يتتبع صعود ماكغريجور وتربعه على قمة الفنون القتالية المتنوعة.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الخيال العلمي Jumper، إنتاج عام 2008، إخراج دوغ لايمن.

الفيلم مقتبس عن رواية بنفس الاسم للمؤلف ستيف قولد، ويدور حول قدرة شاب على التنقل بسرعة إلى أي مكان في العالم يمكن أن يتخيله.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، OK Jaanu، إنتاج عام 2017، إخراج شاهد علي.

تدور قصة الفيلم عندما ينتقل أدي وتارا إلى مومباي سعيا وراء تحقيق أحلامهما، يؤدي لقاء جمعهما بالصدفة إلى إشعال فتيل علاقة رومانسية بدون قيود، لكن شهر العسل لا يدوم طويلاً حيث تقف حياتهما المهنية عقبة أمامهما.