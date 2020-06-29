محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : ظهرت الفنانة عبير صبري، داخل كواليس فيلم "زنزانة 7"، معلنة عن عودتها للتصوير. ونشرت عبير، صورا تجمعها مع أحمد زاهر ونضال الشافعي ومدحت تيخة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "فيلم زنزانة 7..عودة التصوير.. ربنا يستر". فيلم "زنزانة 7" بطولة: أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي ومصطفى هريدي وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري داخل كواليس تصوير "زنزانة 7" بعد عودتها للتصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.