- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وذكر بيان النادي الكتالوني، أن نجمه البرازيلي البالغ 23 عاما سينتقل إلى صفوف متصدر الدوري الإيطالي بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.
وانضم ميلو إلى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادما من غريميو البرازيلي.
وسجل النجم البرازيلي 4 أهداف خلال 72 مباراة خاضها بقميص برشلونة في مختلف البطولات منها 48 مباراة في الدوري و10 مباريات في كأس إسبانيا و13 مباراة في دوري الأبطال ومباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، وحقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس السوبر الإسباني موسم 2018-2019.
كما أعلن برشلونة توصله لاتفاق مع يوفنتوس لضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم “السيدة العجوز” البالغ 30 عاما بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة لـ5 ملايين يورو كمتغيرات بعقد لأربعة أعوام وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل رسمي.. برشلونة يعلن عن صفقة انتقال نجمه إلى يوفنتوس ويكشف قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.