بشكل رسمي.. برشلونة يعلن عن صفقة انتقال نجمه إلى يوفنتوس ويكشف قيمتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة

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وذكر بيان النادي الكتالوني، أن نجمه البرازيلي البالغ 23 عاما سينتقل إلى صفوف متصدر الدوري الإيطالي بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

وانضم ميلو إلى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادما من غريميو البرازيلي.

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وسجل النجم البرازيلي 4 أهداف خلال 72 مباراة خاضها بقميص برشلونة في مختلف البطولات منها 48 مباراة في الدوري و10 مباريات في كأس إسبانيا و13 مباراة في دوري الأبطال ومباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، وحقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس السوبر الإسباني موسم 2018-2019.

كما أعلن برشلونة توصله لاتفاق مع يوفنتوس لضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم “السيدة العجوز” البالغ 30 عاما بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة لـ5 ملايين يورو كمتغيرات بعقد لأربعة أعوام وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.