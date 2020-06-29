احمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة له مع زوجته من داخل الجيم

شارك الفنان أحمد الفيشاوى جمهورة بصور له مع زوجته من داخل صالة الألعاب الرياضية وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستقرام. ونالت الصورة اعجاب الكثير من محبي الفنان أحمد الفيشاوي على مواقع التواصل الإجتماعي".

وعلق الفيشاوى على الصور قائلا " Back at the gym ".

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وكان الفيشاوي الصغير قد وجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها بكلمات عبر حسابه على انستقرام قال فيها "كل سنة وانت طيبة وزي البدر المنور".

وتفاعل عدد كبير من محبيه مع المنشور من بينهم أصالة التي كتبت له :"كلّ سنة وحبيبتك بألف خير".

وكانت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي قد أكدت في تصريحات صحفية أن موكلها تعرض للغش والخداع من قبل والدة لينا الفيشاوي حيث أوهمته بأنهما سيسافران الى انجلترا من أجل استكمال تعليم ابنته على أن يزورا مصر في المناسبات والأعياد ويداومان على ذلك وهو ما لم يحدث..

وأضافت المحامية أن لينا تشكو من عدم انفاق والدها وجدها عليها مؤكدة أن جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي توفى، وعليه ديون بسبب انفاقه كل ما يملك على علاج مرض السرطان الذي كان سببا في وفاته.