مطربة شهيرة تصوِّر فيديو كليب بدون كمامة في فترة مرضها بفيروس كورونا!

رغم إعلان إصابتها بمرض (كوفيد-19) الأسبوع الماضي، قررت المطربة رحمة طرح كليب أحدث أغانيها الوطنية بعنوان «انتباه يا مصري» على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية «انتباه يا مصري» كلمات وألحان رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر، الكليب مونتاج وإخراج ياسر عبد الرازق.

وتقول بعض كلماتها: انتباه يا مصري لجيشك اللي حاميك.. اللي هوه أصله منك وليك.. ابنك عمك وأبوك.. دمه دمك.. همه همك.. واللي كل جندي منه مش غريب عليك.. قوله يا مصري إحنا في ظهرك تلاقينا.. دايما بحياتك بتفدينا.. قوله إحنا مانستغناش عنك.. وبنحلف دائماً بحياتك.. تسلم وتعيش لينا قياداتك.. ويسدد ربنا خطواتك.. انتباه يا مصري.. يا مصري خلي بالك.. انتباه يا مصري.. دي مصر اللي باقيالك.

وقد قامت المطربة رحمة بتصوير بكليب «انتباه يا مصري» بالزي العسكري في شهر مارس الماضي قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وقبل إصابتها بالمرض استعداداً لاحتفالات ثورة 30 يونيو، وهي حالياً تباشر طرحه وردود الأفعال حوله من سريرها، الملاحظ أن رحمة قامت بتصوير الأغنية خلال فترة مرضها بكورونا ولم تهتم بارتداء كمامة حرصاً منها أن يلتقط الآخرون العدوى منها.

وعن فكرة الأغنية قالت رحمة إنها كتبت هذه الكلمات رداً على الشائعات والكلام السخيف الذي يتردد حول الجيش المصري العظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل حالة من عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة سواء في دولة ليبيا الشقيقة الجارة الغربية لمصر أو في إثيوبيا وأزمة سد النهضة في أعالي النيل بالجنوب، ولذلك فضلت رحمة أن تقوم بتوعية الشعب وتقول له انتبه إلى ما يُحاك إلى جيش بلدك الجيش التاسع على مستوى العالم وفقاً لآخر إحصائيات 2020 وفي ختام الكليب بعثت رحمة بتحية شكر وتقدير لكل أفراد القوات المسلحة المصرية.

وقد أعربت رحمة عن عظيم امتنانها لكل من بادر بالاتصال بها للاطمئنان عليها سواء من الوسط الفني أو الإعلامي في مصر والوطن العربي، وعلى رأسهم النجمة يسرا والإعلامي وائل الإبراشي، فكل هذه المكالمات ساندتها نفسياً ورفعت من روحها المعنوية وهي داخل الحجر الصحي بمنزلها.

ووجهت رحمة الشكر لطاقم الأطباء الذين قاموا بعلاجها في المرحلة الأولى من العدوى، وكذلك الطبيب شريف صبحي مدير مستشفى حميات امبابة والذي يباشر الحالة الآن بالمرحلة الثانية لها والذي تعافى على يديه الكثير من المصابين بالمرض في مصر والذين تخطوا حاجز 65 ألف مصاب.

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وفي ختام حديثها وجهت المطربة رحمة نصيحة لكل متابعيها بالتزام الإجراءات الاحترازية خارج المنزل عند الذهاب للعمل وداخل المنزل عند استقبال ضيوف أياً كانت درجة القرابة والمعرفة حتى نستطيع تخطي هذه الأزمة والوصول إلى بر الأمان عقب اكتشاف مصل أو لقاح لهذا المرض اللعين إن شاء الله.

الجدير بالذكر أن المطربة رحمة قد أجرت المسحة الثانية لها منذ يومين، وقامت بعمل الأشعة المقطعية، والتي أظهرت تأثر الرئتين واستمرار الحالة إيجابية للفيروس هي وأختها ووالدتها للأسف الشديد، سائلين الله عز وجل الشفاء العاجل لهم وعودتها بقوة للساحة الغنائية من جديد.

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