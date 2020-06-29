الجمهور يفشل في التعرف على خالد سليم في أحدث ظهور له.. شاهدوا كيف أصبح شكله

حقق تحدي «اللي فات مات» للنجم خالد سليم نجاحاً كبيراً خلال الساعات الماضية على تطبيق الفيديوهات تيك توك خلال الساعات الماضية؛ حيث تخطى الهاشتاج الخاص بالأغنية حاجز الستة ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال ساعات وتصدره التطبيق الشبابي الشهير.

وشارك العديد من الشباب والفتيات ومشاهير التيك توك من جميع البلدان في التحدي الجديد الذي أطلقه الفنان خالد سليم عبر حسابه الرسمي ومنصات السوشيال ميديا؛ ليعلن عن نجاح جديد للأغنية الجديدة التي أطلقها مؤخراً، وظهر خالد سليم في البوسترات الجديدة بعد فقدان الكثير من وزنه حتى أن الجمهور فشل في التعرف عليه، وأكد بعضهم ممازحاً إياه: «إنت مين معرفنكش كده».

Advertisements

وكان خالد قد فقد الكثير من وزنه إثر مروره بأزمة صحية مؤخراً.

وكان خالد سليم طرح كليب «اللي فات مات» خلال عيد الفطر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.

وكان خالد صور الأغنية بداية العام الجاري بلبنان في تجربة استمر تصويرها لما يقرب من 18 ساعة، ولكن خالد اعتبرها من التجارب التي استمتع كثيراً خلال تقديمها وفقاً لمنشور له على حسابه على إنستجرام.