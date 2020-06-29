محمد رمضان يستعرض قصره وحمام السباحة الخاص به على انستقرام

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة ظهر من خلالها داخل منزله على حمام السباحة الخاص به، داخل قصره الذي اشتراه مؤخراً. واستعرض رمضان من خلال الصورة عضلاته.

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وكان رمضان خلال الأيام الماضية شارك محبيه بصورة أظهر من خلالها تقليد إحدى الفتيات له، والتي غيَّرت من ملامحها، ونشرت مجموعة من الصور لها علقت عليها قائلة «أخيراً وليس آخراً، لوك أول شخصية راجل كانت محمد رمضان الشخصية اللي حبيت النتيجة بتاعتها والله والفيدباك كان عظمة، كل ده محمد رمضان مشافهاش، يلا بقا اديني نزلت البوست يلا كلو شير»، لتتفاجأ بأن محمد رمضان قد قام بنشر صورها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلاً «برافو دينا»، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه الذين أشادوا بالفتاة وموهبتها في تقليد الشخصية.

ويستعد الفنان محمد رمضان خلال الفترة الحالية لمسلسله الجديد الإمبراطور الذي سيجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، والذي تعرض بسببه لانتقادات شديدة من قبل الكثيرين الذين أكدوا أن رمضان لا يصلح لتجسيد شخصية الراحل أحمد زكي، وأنه سيخسر الكثير عندما يقدم هذا العمل الذي يقوم بالتحضير له الكاتب الكبير بشير الديك.

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